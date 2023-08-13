Офіс генпрокурора: 500 дітей загинули в Україні під час повномасштабної війни

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, за час повномасштабної війни росії з Україною 500 дітей загинули і понад 1 097 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Ці цифри не остаточні.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 485, Харківській — 298, Київській — 129, Херсонській — 118, Запорізькій — 99, Миколаївській — 97, Дніпропетровській — 94, Чернігівській — 71, Луганській — 67.