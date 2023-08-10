Україна змогла повернути з росії вже 380 дітей

Повних даних про вивезених дітей немає, тому що є тимчасово окуповані території, туди не допускають міжнародні організації. Однак, за словами Верещук, у росії перебувають щонайменше 4 тисячі українських дітей зі статусом, тобто діти позбавлені батьківського піклування і діти–сироти.

За офіційними даними української влади на 31 липня 2023 року, з 24 лютого 2022 року з України до росії депортували 19 546 дітей. Це лише ті випадки, які вдалося зафіксувати офіційно – коли батько, опікун чи свідок депортації дитини повідомив про неї Національному інформаційному бюро України.