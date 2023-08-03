Костянтин Жеваго отримав підозру. Правоохоронці вважають, що він дав хабар голові і суддям Верховного суду

Національне антикорупційне бюро і Спеціальна антикорупційна прокуратура повідомили про підозру власнику групи «Фінанси і кредит» Костянтину Жеваго за хабар голові та суддям Верховного суду в обмін на рішення на його користь (ч. 4 ст. 369 ККУ).

Про це пише пресслужба НАБУ.

Підозру йому повідомили в межах міжнародної правової допомоги, бо Жеваго досі перебуває у Франції.

Слідство встановило, що у 2002 році підозрюваний купив 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату у чотирьох компаній. Через 18 років колишні акціонери звернулися до Господарського суду з позовом, щоб визнати договір купівлі-продажу цінних паперів недійсним і повернути собі акції. Суд їм відмовив.

У 2022 році Апеляційний суд скасував рішення першої інстанції, визнавши недійсним договір купівлі-продажу. Потім Жеваго, за даними слідства, змовився з адвокатом, який мав звʼязки із суддями Верховного суду. У березні та квітні 2023 року підозрюваний передав адвокату $2,7 мільйона ($1,8 мільйона — суддям Верховного суду, решта — оплата посередникам). У квітні 2023 року Верховний суд ухвалив рішення на користь бізнесмена.

НАБУ і САП задокументували передачу й отримання $1,8 мільйона двома траншами.