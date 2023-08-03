Костянтин Жеваго отримав підозру. Правоохоронці вважають, що він дав хабар голові і суддям Верховного суду

Національне антикорупційне бюро і Спеціальна антикорупційна прокуратура повідомили про підозру власнику групи «Фінанси і кредит» Костянтину Жеваго за хабар голові та суддям Верховного суду в обмін на рішення на його користь (ч. 4 ст. 369 ККУ).
Про це пише пресслужба НАБУ.
Підозру йому повідомили в межах міжнародної правової допомоги, бо Жеваго досі перебуває у Франції.
Слідство встановило, що у 2002 році підозрюваний купив 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату у чотирьох компаній. Через 18 років колишні акціонери звернулися до Господарського суду з позовом, щоб визнати договір купівлі-продажу цінних паперів недійсним і повернути собі акції. Суд їм відмовив.
У 2022 році Апеляційний суд скасував рішення першої інстанції, визнавши недійсним договір купівлі-продажу. Потім Жеваго, за даними слідства, змовився з адвокатом, який мав звʼязки із суддями Верховного суду. У березні та квітні 2023 року підозрюваний передав адвокату $2,7 мільйона ($1,8 мільйона — суддям Верховного суду, решта — оплата посередникам). У квітні 2023 року Верховний суд ухвалив рішення на користь бізнесмена.
НАБУ і САП задокументували передачу й отримання $1,8 мільйона двома траншами.
- 15 травня стало відомо, що голову Верховного суду Всеволода Князєва спіймали на хабарі в майже $3 мільйони. Хабар був повʼязаний із рішеннями на користь бізнесмена Костянтина Жеваго у справі про Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат (ось детальніше про справу). Бізнесмен Жеваго відкинув усі звинувачення і назвав «замовників» — це нібито російські власники його активів, а також бізнесмен Ігор Коломойський.
- 16 травня Верховний суд висловив Князєву недовіру і звільнив його, пізніше Князєв отримав підозру, а потім суд його заарештував із правом на заставу.
- 26 липня НАБУ повідомило про підозру голові Державної судової адміністрації Олексію Сальнікову в підбурюванні до хабарів суддям Верховного суду.