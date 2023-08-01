В Україну повернули десять дітей, викрадених росією

В Україну 1 серпня повернулися десять дітей.
Про це написав виконавчий директор організації Save Ukraine Микола Кулеба.
Дітей зустріли в селі Кортеліси Волинської області.
Save Ukraine провела вже девʼять рятувальних місій, під час яких повернула в Україну 141 дитину.
- У росії заявили, що вивезли з України понад 700 тисяч дітей.
- Депортація українських дітей — один із воєнних злочинів росії, за це путін і дитяча омбудсмен рф Марія Львова-Бєлова отримали ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду. Наразі відомо про примусову депортацію щонайменше 19 453 українських дітей в росію. Україна також має докази, що Білорусь бере участь у депортації українських дітей.
- 27 квітня Парламентська асамблея Ради Європи визнала геноцидом депортацію та насильницьке переміщення українських дітей на територію росії. ПАРЄ закликала Міжнародний кримінальний суд розглянути можливість кримінального переслідування за цей злочин.
- 18 липня видання The Financial Times повідомило, що Саудівська Аравія та Туреччина беруть участь у переговорах про повернення українських дітей, яких росія депортувала. Чиновники з Києва і Москви складали списки дітей, вивезених до росії після її повномасштабного вторгнення в Україну, а посередником виступав російський олігарх Роман Абрамович.