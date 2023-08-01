В Україну повернули десять дітей, викрадених росією

В Україну 1 серпня повернулися десять дітей.

Про це написав виконавчий директор організації Save Ukraine Микола Кулеба.

Дітей зустріли в селі Кортеліси Волинської області.

Save Ukraine провела вже девʼять рятувальних місій, під час яких повернула в Україну 141 дитину.