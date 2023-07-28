WSJ: Путін проігнорував прохання Ердогана провести переговори щодо «зернової угоди»

Президент росії володимир путін проігнорував прохання президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана вести переговори про повернення до «зернової угоди».
Про це повідомляє американська газета The Wall Street Journal із посиланням на дипломатів.
За останні тижні Ердоган неодноразово заявляв, що планує поговорити з путіним, щоб відновити угоду, але телефонна розмова поки що не відбулася, кажуть дипломати. За їх словами, турецькі офіційні особи продовжують наполягати на цьому питанні через різні канали в кремлі.
За словами аналітиків і дипломатів, росія відмовилась від «зернової угоди» після того, як Ердоган зробив ряд кроків, які показують, що його зовнішня політика «відвертається від росії і дивиться у бік Заходу». Так, наприклад, Ердоган розлютив росію, коли віддав Україні командирів з «Азовсталі» і не проти схвалити приєднання Швеції до НАТО.
- 27 липня путін на зустрічі з лідерами шістьох африканських країн заявив, що готовий надати їм безкоштовно десятки тисяч тонн зерна. В ООН це назвали «жменькою пожертв».
- 17 липня Кремль заявив, що виходить із «зернової угоди». Уже 19 липня російські війська провели ракетну і дронову атаку на портову інфраструктуру Одеси, поціливши в зерновий та олійний термінали. Майже тиждень порти були під вогнем.
- Після завершення Чорноморської угоди Україні доведеться майже повністю покладатися на дорогі маршрути через Європейський Союз. Україна просила ЄС допомогти покрити додаткові витрати, однак вільних грошей у Євросоюзу зараз немає.