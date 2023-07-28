WSJ: Путін проігнорував прохання Ердогана провести переговори щодо «зернової угоди»

За останні тижні Ердоган неодноразово заявляв, що планує поговорити з путіним, щоб відновити угоду, але телефонна розмова поки що не відбулася, кажуть дипломати. За їх словами, турецькі офіційні особи продовжують наполягати на цьому питанні через різні канали в кремлі.

За словами аналітиків і дипломатів, росія відмовилась від «зернової угоди» після того, як Ердоган зробив ряд кроків, які показують, що його зовнішня політика «відвертається від росії і дивиться у бік Заходу». Так, наприклад, Ердоган розлютив росію, коли віддав Україні командирів з «Азовсталі» і не проти схвалити приєднання Швеції до НАТО.