Росія оголосила про припинення дії «зернової угоди».

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Прессекретар путіна Дмитро Пєсков заявив, що «фактично Чорноморські домовленості припинили свою дію». За його словами, росія нібито готова повернутися до «зернової угоди», але за умови, що «домовленості буде виконано».

Представниця МЗС росії Марія Захарова повідомила, що росія сьогодні нібито «офіційно повідомила Туреччину та Україну про заперечення проти продовження «зернової угоди».

Президент Туреччини Ердоган вважає, що путін хоче продовження «зернової угоди». Він планує провести переговори з російським диктатором, коли повернеться з Перської затоки.