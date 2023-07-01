Росія знову припинила реєстрацію вхідного флоту в межах «зернової ініціативи»

Росія з 26 червня в межах «зернової угоди» повністю зупинила реєстрацію вхідного флоту, що свідчить про її наміри зірвати постачання українського продовольства на світові ринки.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

У териториальних водах Туреччини росія заблокувала 29 суден, які мають експортувати 1,4 мільйона тонн продовольства переважно для пʼяти країн Азії та Африки, зокрема для Китаю, Єгипту, Бангладеш і Туреччини. «Якщо не відновити реєстрацію суден, то «зернова угода» буде повністю зупинена», — кажуть у відомстві.

За 11 місяців дії угоди 45 країн отримали 32,5 мільйона тонн українського продовольства. Проте 25 мільйонів тонн світ не отримав через саботаж росії. Водночас і за цих показників, за даними ООН, вдалося знизити світові ціни на продовольство на 22%. Це в Міністерстві називають вагомим показником того, що угода потрібна світу.

«Ми закликаємо партнерів по угоді та всі країни цивілізованого світу відстоювати своє право на їжу. Україна зі свого боку теж буде відстоювати право на вільне торгове судноплавство, яке зафіксовано в міжнародних конвенціях», — йдеться в повідомленні.