Росія знову заблокувала роботу «зернової угоди» — припинила реєструвати кораблі на вхід до портів України

Росія знову заблокувала роботу «зернової угоди». Вона припинила реєструвати кораблі на вхід до портів України.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

Спільний координаційний центр у Стамбулі оголосив про неможливість створити інспекційний план на 1 червня, тому що росія безпідставно відмовляється реєструвати кораблі.

«Упродовж двох днів, 30 та 31 травня, росія без пояснень зареєструвала для інспекції лише одне вхідне судно на порт «Чорноморськ», в той час коли інші сторони СКЦ підтвердили до участі в Чорноморській ініціативі 10 суден на три порти. Деструктивна позиція росії та відсутність зареєстрованих суден на інспекцію унеможливлює складання інспекційного плану на сьогодні, про що всі сторони були повідомлені Секретаріатом СКЦ», — зазначили у відомстві.

Зараз на інспекцію очікують 50 суден, які повинні завантажити в українських портах 2,4 мільйона тонн продовольства. Деякі з них очікують на інспекцію понад три місяці.