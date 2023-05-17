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Президент Туреччини заявив про продовження «зернової угоди» ще на два місяці

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що «зернову угоду» продовжили на два місяці. Це дозволить і надалі вивозити агропродукцію з українських портів.

Про це пише Anadolu.