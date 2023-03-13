Міністр інфраструктури: Пропозиція рф продовжити «зернову угоду» на 60 днів суперечить самій угоді

Позиція росії продовжити «зернову угоду» на 60 днів суперечить цій угоді, адже подовжувати можна щонайменше на 120 днів.

Про це 13 березня повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

«Зернова угода» передбачає щонайменше 120 днів продовження, тому позиція росії продовжити угоду лише на 60 днів суперечить документу, підписаному Туреччиною та ООН. Чекаємо на офіційну позицію ООН і Туреччини як гарантів ініціативи», — зазначив Кубраков.

13 березня російська сторона після перемовин із представниками ООН погодилася на продовження «зернової угоди», але лише на 60 днів. Однак подальша позиція росії залежатиме від «прогресу стосовно експорту російської агропродукції». У рф хочуть, щоб Захід послабив санкції для російського продовольства та добрив.