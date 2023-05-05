ООН: Технічні переговори щодо «зернової угоди» в Туреччині пройшли безуспішно

У Стамбулі відбулися технічні переговори щодо Чорноморської зернової угоди між Україною, Туреччиною, ООН і росією — сторони не дійшли згоди в питанні допуску нових кораблів для перевезення зерна з України.

Про це повідомив заступник речника генерального секретаря ООН Фархан Хак.

Спільний координаційний центр продовжить перевіряти судна, допуск яких до Чорноморської ініціативи погодили раніше.

Під час переговорів генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш озвучив свої пропозиції, «враховуючи побажання сторін», для продовження і розширення «зернової угоди», але представники України, Туреччини тай росії не порозумілися.