Росія знову заблокувала роботу «зернового коридору»

Російська сторона знову заблокувала реєстрацію та інспекцію суден, які прямують до українських портів. Таким чином вона унеможливила роботу «зернової угоди».
Про це пише у своєму Facebook Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.
Там зазначають, що деструктивна політика рф унеможливлює складання інспекційного плану, який передбачає щоденне погодження всіма сторонами плану інспекцій як на вихід, так і на вхід.
Станом на сьогодні на інспекцію в територіальних водах Туреччини очікує 90 суден, з яких 62 — це судна, які йдуть під завантаження.
«Україна категорично не приймає намагання росії зупинити реєстрацію та інспектування вхідного флоту, які мають відбуватися з огляду на працюючу ініціативу. Очікуємо на позицію партнерів, ООН та Туреччини», — додають у Міністерстві.
- 26 квітня росія вкотре блокувала дію Чорноморського зернового коридору, попри те, що 13 березня 2023 року російська сторона після перемовин із представниками ООН погодилася продовжити «зернову угоду», але лише на 60 днів. Тоді міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що така позиція росії суперечить угоді, адже подовжувати її можна щонайменше на 120 днів. Тоді Туреччина, ООН та Україна заявили, що угоду продовжили саме на 120 днів.