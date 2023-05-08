Росія знову заблокувала роботу «зернового коридору»

Російська сторона знову заблокувала реєстрацію та інспекцію суден, які прямують до українських портів. Таким чином вона унеможливила роботу «зернової угоди».

Про це пише у своєму Facebook Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

Там зазначають, що деструктивна політика рф унеможливлює складання інспекційного плану, який передбачає щоденне погодження всіма сторонами плану інспекцій як на вихід, так і на вхід.

Станом на сьогодні на інспекцію в територіальних водах Туреччини очікує 90 суден, з яких 62 — це судна, які йдуть під завантаження.

«Україна категорично не приймає намагання росії зупинити реєстрацію та інспектування вхідного флоту, які мають відбуватися з огляду на працюючу ініціативу. Очікуємо на позицію партнерів, ООН та Туреччини», — додають у Міністерстві.