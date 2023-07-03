FT: Євросоюз може піти на поступки щодо російського банку, аби захистити «зернову угоду»

Європейський Союз обговорює пропозицію дозволити російському підсанкційному Россільгоспбанку створити дочірню компанію, яка б приєдналася до глобальної фінансової мережі SWIFT. Це розглядають як датку росії, аби та продовжила угоду щодо експорту зерна.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на пʼятьох людей, які знайомі з обговоренням.

Цю ідею запропонувала росія під час переговорів за посередництвом ООН. Ініціатива дозволить Россільгоспбанку створити дочірню компанію для обробки платежів, повʼязаних з експортом зерна. Новому банку дозволять використовувати систему SWIFT, яку закрили для найбільших російських банків після вторгнення в Україну.

За словами двох людей, цю ідею її прихильники сприйняли як «найменш найгірший варіант» для того, аби путін підтримав продовження Чорноморської зернової ініціативи. Європейські чиновники кажуть, що погрози росії припинити угоду цим разом виявилися серйознішими, ніж під час попередніх переговорів.

Зараз у ЄС оцінюють законність та можливість реалізувати цю ініціативу. Це питання обговорювали лідери ЄС на саміті в Брюсселі минулого тижня як потенційний засіб переконати Москву продовжити «зернову угоду» (її дія завершується 17 липня).

Проблему ускладнює те, що Россільгоспбанк повністю належить Кремлю. Його колишній виконавчий директор Дмитро Патрушев — чинний міністр сільського господарства та син Миколи Патрушева, секретаря Ради безпеки росії.