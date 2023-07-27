Reuters: У ЄС немає грошей, щоб покрити транспортні витрати на експорт українського зерна

Європейська комісія не має негайних грошей у бюджеті та чіткого способу, як допомогти фінансувати додаткові транспортні витрати на експорт експорт українського зерна після Чорноморської угоди.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерела.

Україна — один з найбільших у світі експортерів зерна. Тепер країні доведеться майже повністю покладатися на дорогі маршрути через Європейський Союз. Найдешевша альтернатива — річка Дунай, проте, імовірно, потрібні обсяги нею доставити не вдасться. З огляду на це Міжнародний валютний фонд оцінив зростання світових цін на зерно на 10—15%.

У листі від 21 липня, з яким ознайомилося агентство Reuters, Міністерство сільського господарства України звернулося до глави ЄС з торгівлі Валдіса Домбровскіса з проханням надати фінансову допомогу для покриття додаткових транспортних витрат, повʼязаних із використанням альтернативних маршрутів ЄС, відомих як «смуги солідарності». Україна оцінює додаткові витрати у $30—40 за тонну.