Ердоган: Туреччина схвалить вступ Швеції в НАТО, коли Євросоюз відкриє Анкарі шлях до приєднання

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що Європейський Союз має відкрити шлях для приєднання Анкари до блоку, перш ніж турецький парламент схвалить заявку Швеції на приєднання до НАТО.
Про це пише Reuters.
Ердоган закликав країни, «які змушують Туреччину чекати біля дверей ЄС понад 50 років»,відкрити шлях до блоку, щоб його держава дозволила Швеції приєднатися до НАТО, «як зробила це для Фінляндії». Таку позицію Реджеп Ердоган планує додатково озвучити на саміті НАТО у Вільнюсі.
Заявка Туреччини на вступ до Євросоюзу заморожена вже багато років після початку переговорів про членство у 2005 році, коли Ердоган був на першому терміні на посаді премʼєр-міністра. Звʼязки між Анкарою та членами ЄС охололи після невдалої спроби державного перевороту в Туреччині у 2016 році, але зараз вони покращилися. Раніше ЄС критикував Туреччину за порушення прав людини та дефіцит верховенства права.
Турецький президент додав, що все залежить від реалізації угоди, досягнутої минулого літа на саміті Альянсу в Мадриді, мовляв, ніхто не повинен очікувати компромісів від Анкари.
За його словами, Стокгольм зробив недостатньо проти тих, кого Туреччина вважає терористами, зокрема ідеться про членів забороненої Робітничої партії Курдистану.
- Швеція та Фінляндія у травні 2022 року відмовилися від традиційного нейтралітету на тлі військового вторгнення росії в Україну і подали заявки на вступ до НАТО. Фінляндія доєдналася до блоку у квітні 2023 року. Із 30 країн НАТО вступ Швеції досі не ратифікували Туреччина та Угорщина. Туреччина блокує вступ, аргументуючи тим, що Стокгольм не виконав взятих на себе зобовʼязань щодо видачі ймовірних курдських екстремістів. Водночас парламент Угорщини відклав ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО до осінньої сесії. Уряд угорського премʼєра Орбана вважає, що шведські політики говорили «відверту брехню» про стан демократії в Угорщині.
- У березні угорський парламент утримався від голосування за вступ Швеції до НАТО. Орбан заявляє, що відносини між Угорщиною та Швецією мають покращитися, перш ніж заявку Стокгольму на членство схвалить Будапешт. Швеція критикує угорську політику зближення з росією.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 4 червня заявив, що Швеція виконала всі вимоги Туреччини для вступу в Альянс.