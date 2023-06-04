Генсек НАТО Єнс Столтенберг: Швеція виконала умови Туреччини для вступу в Альянс

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів зустріч із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом в Анкарі. За її підсумками він заявив, що Швеція виконала всі вимоги Туреччини для вступу в Альянс.

Про це пише Yle.

Столтенберг висловив сподівання, що вступ Швеції відбудеться до саміту у Вільнюсі в липні. Столтенберг домовився з Ердоганом щодо зустрічі з представниками Туреччини, Швеції та НАТО — на 12 червня.

Генсек підкреслив, що Туреччина має «легітимні безпекові запевнення», оскільки жоден інший член НАТО не зазнав такої кількості терористичних атак. Він наголосив, що Швеція зробила багато, щоб задовольнити побоювання Туреччини, зокрема внесла поправки до конституції та посилила контртерористичну співпрацю.

Столтенберг додав, що розуміє побоювання Туреччини щодо антинатовських і антитурецьких акцій у Швеції, таких як підпал Корану, але зазначив, що свобода зібрань і слова є ключовими західними цінностями.