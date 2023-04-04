Фінляндія офіційно стала членом НАТО

Фінляндія офіційно стала тридцять першим членом НАТО. Четвертого березня країна підписала історичний документ про вступ до альянсу.

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Гаавісто передав документ про приєднання Фінляндії держсекретареві США Ентоні Блінкену. Після передачі Фінляндія стала 31-м членом Північноатлантичного оборонного альянсу.

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Гаавісто підписав історичний документ про вступ країни до НАТО.

Президент країни Саулі Нііністьо зробив заяву з цього приводу: «Сьогодні Фінляндія стала членом оборонного альянсу НАТО. Починається нова епоха. Кожна країна максимізує свою безпеку. Це також те, що робить Фінляндія. У той же час членство в НАТО зміцнює нашу міжнародну позицію та нашу свободу пересування. Як партнер, ми вже давно беремо активну участь у діяльності НАТО. У майбутньому Фінляндія стане частиною загальної системи стримування та оборони НАТО».

Він також зазначив, що Фінляндія подала заявку на вступ до НАТО разом із Швецією, а «членство Фінляндії не повне без членства Швеції, тому робота з якнайшвидшого членства Швеції триває».

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем заявив, що країна рада членству Фінляндії у військовому союзі.

«Звичайно, ми відчуваємо величезну радість від того, що наші рідні та братні народи зі східної околиці Балтійського моря приєдналися до НАТО. Не секрет, що ми хотіли б стати учасниками одночасно. Але це не спрацювало, тому для нас важливо продовжувати роботу над членством у НАТО», — сказав Більстрем. Міністр вважає, що шанси на те, що Швеція також стане членом НАТО до саміту у Вільнюсі 11—12 липня, «високі».