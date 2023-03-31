Туреччина останньою ратифікувала вступ Фінляндії до НАТО. Тепер країна зможе офіційно стати новим членом Альянсу.
Про це пише Anadolu.
За відповідне рішення проголосували 276 турецьких депутатів, ніхто не висловився проти. Документ ще має підписати президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.
Премʼєр-міністр Фінляндії Санна Марін уже подякувала всім союзникам.
«Як союзники, ми будемо надавати та отримувати безпеку. Ми будемо захищати один одного. Фінляндія підтримує Швецію зараз і в майбутньому та підтримує її заявку», — зазначила вона.
Заявку Швеції продовжують обговорювати — Угорщина та Туреччина поки блокують її вступ до НАТО.
- 27 березня угорський парламент віддав 182 голоси за вступ Фінляндії до НАТО, ще шість нардепів були проти, а 11 — утрималися. З 30 країн-членів НАТО Угорщина передостанньою проголосувала за розширення НАТО, залишалась тільки Туреччина. Однак голосування щодо вступу Швеції не було.
- Швеція та Фінляндія у травні 2022 року відмовилися від традиційного нейтралітету на тлі військового вторгнення росії в Україну і подали заявки на вступ до НАТО.