Парламент Угорщини підтримав вступ Фінляндії до НАТО. За Швецію не голосували

Угорський парламент віддав 182 голоси за вступ Фінляндії до НАТО, ще шість нардепів були проти, а 11 — утрималися.

Голосування щодо вступу Швеції не було, пише угорське видання 24.hu.

З 30 країн-членів НАТО Угорщина передостанньою проголосувала за розширення НАТО, тепер залишилась тільки Туреччина. Нещодавно президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що його країна ратифікує вступ Фінляндії до НАТО окремо від Швеції. За його словами, фінська сторона виконала усі умови для отримання членства, тому схвалення її вступу виноситимуть на голосування турецького парламенту.

Дискусії щодо членства Швеції досі тривають. Туреччина чекає зобовʼязань видачі ймовірних курдських екстремістів, а тим часом угорці відклали голосування за Швецію на «невизначене майбутнє».