НАТО перекидає війська і техніку до Литви, де відбудеться вільнюський саміт

Країни НАТО перекидають техніку та військових до Литви, де 11—12 липня проходитиме вільнюський саміт Альянсу.
Про це пише Reuters.
Для охорони саміту 16 союзників по НАТО відправили близько тисячі військових. Вільнюс розташований за 32 км від Білорусі та за 151 км — від росії, тому додатково посилять кордон.
Німеччина розгорнула в Литві 12 установок ППО Patriot. Частину розгорнули у Вільнюсі.
Іспанія привезла систему NASAMS. Франція надсилає самохідні гаубиці Caesar. Фінляндія і Данія — літаки, а Польща й Німеччина на додачу — вертолітні сили спецоперацій. Інші країни надсилають підрозділи для боротьби з потенційними хімічними, біологічними, радіологічними та ядерними атаками.
- 11—12 липня у Вільнюсі відбудеться саміт країн НАТО. Голова МЗС Дмитро Кулеба сказав, що на цьому саміті Альянс має ухвалити політичне рішення: представити графік вступу України або зобовʼязатися зробити це до кінця року, аби це стало сигналом для росії. На саміт приїде і президент Володимир Зеленський — він прийняв запрошення.
- Єнс Столтенберг очікує, що лідери НАТО на саміті підтвердять майбутнє членство України в Альянсі. За його словами, на саміті започаткують раду Україна — НАТО, щоб наблизити вступ, і затвердять багаторічну програму підтримки для повної сумісності військ.
- Президент Литви впевнений, що рішення саміту «не розчарує українців».