Путін готовий дати африканським країнам «десятки тисяч тонн зерна». В ООН це назвали «жменькою пожертв»

Президент рф володимир путін на зустрічі з лідерами шістьох африканських держав заявив, що готовий надати їм безкоштовно десятки тисяч тонн зерна. Генеральний секретар Організації Обʼєднаних Націй Антоніу Гутерреш попередив, що «жменька пожертв» не зможе протистояти «драматичним» наслідкам виходу росії з Чорноморської зернової угоди.

Про це Гуттереш заявив 27 липня на зустрічі з журналістами.

«Зрозуміло, що вилучення з ринку мільйонів і мільйонів тонн зерна, виходячи з економічних законів, призведе до вищих цін, ніж ті, які б були при нормальному доступі українського зерна на міжнародні ринки. Не жменькою пожертв окремим країнам ми зможемо виправити цей драматичний вплив, який торкнеться всіх і всюди»,— додав Гутерреш.