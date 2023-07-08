Командири захисників Маріуполя повертаються з Туреччини до України

Президент Володимир Зеленський повідомив, що з Туреччини додому повертаються командири захисників Маріуполя — Денис Прокопенко (командир «Азову»), Святослав Паламар (заступник командира «Азову»), Сергій Волинський (командир 36 бригади морської піхоти), Олег Хоменко (старший офіцер «Азову») та Денис Шлега (командир 12 бригади Нацгвардії).

Командири «Азову» повернуться до України разом із Зеленським після його візиту до Стамбулу.

Президент у Туреччині зустрічався із Вселенським Патріархом Варфоломієм — вони обговорили «формулу миру» та повернення українських дітей, яких депортували росіяни. Він також провів зустріч із Реджепом Ердоганом.

Лідери країн обговорили спільні проєкти, співпрацю у військово-промисловому комплексі, зокрема розвиток виробництва безпілотників, а також уклали низку домовленостей. Зеленський запросив Туреччину приєднатися до відбудови України.

Лідери також обговорювали майбутній саміт НАТО у Вільнюсі та «зернову угоду», термін дії якої спливає 17 липня. Ердоган хоче, щоб угода діяла ще два роки. У МЗС росії 4 липня казали, що «не бачать підстав» для її продовження.