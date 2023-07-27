Будинки, квартири та шість автівок. Суд заарештував майно одеського військкома Євгена Борисова

Суд заарештував майно одеського військкома Євгена Борисова.

Про це повідомляють Офіс генпрокурора і Держбюро розслідувань.

Арештовано земельні ділянки загальною площею понад 2 га в Одеській області, два будинки загальною площею понад 420 кв. м, домоволодіння в Одесі площею 78,5 га, дві квартири в Одесі, а також шість елітних автомобілів — Toyota Land Cruiser 2023 року випуску, Mercedes-Benz G 63 AMG 2022 року, Mercedes-Benz EQV 2022 року, Mercedes-Benz GLE 400 2021 року, Porsche Macan GTS 2016 року і Audi A6 1999 року.

Повідомляється, що родичі Борисова намагалися вивезти частину майна за кордон — а саме Porsche Macan GTS. Автівка зареєстрована на невістку Борисова. Вивезти її не вдалося.