Будинки, квартири та шість автівок. Суд заарештував майно одеського військкома Євгена Борисова

Суд заарештував майно одеського військкома Євгена Борисова.
Про це повідомляють Офіс генпрокурора і Держбюро розслідувань.
Арештовано земельні ділянки загальною площею понад 2 га в Одеській області, два будинки загальною площею понад 420 кв. м, домоволодіння в Одесі площею 78,5 га, дві квартири в Одесі, а також шість елітних автомобілів — Toyota Land Cruiser 2023 року випуску, Mercedes-Benz G 63 AMG 2022 року, Mercedes-Benz EQV 2022 року, Mercedes-Benz GLE 400 2021 року, Porsche Macan GTS 2016 року і Audi A6 1999 року.
Повідомляється, що родичі Борисова намагалися вивезти частину майна за кордон — а саме Porsche Macan GTS. Автівка зареєстрована на невістку Борисова. Вивезти її не вдалося.
- 22 червня видання «Українська правда» оприлюднило розслідування про те, що сімʼя начальника ТЦК Одеси Євгена Борисова за час повномасштабної війни купила в Іспанії нерухомість та автомобілі на мільйони доларів. Наприклад, на матір Борисова там записані вілла за понад $3 мільйони та Мерседес В класу 2022 року випуску ціною від $100 тисяч, на дружину — офісне приміщення на головній вулиці Марбельї, на тещу — позашляховик Toyota Land Cruiser 2023 року випуску. За час повномасштабної війни в родині Євгена Борисова зʼявилося ще третє авто, тож сукупна вартість його автопарку становить приблизно $500 тисяч. Загальна вартість майна Борисова — €4,5 мільйона.
- 28 червня Євгена Борисова звільнили, прокуратура перевіряє його за трьома статтями — через можливе незаконне збагачення, ухилення від військової служби та перевищення службових повноважень.
- Національне агентство з питань запобігання корупції дійшло висновку, що Борисов незаконно збагатився на 188 мільйонів гривень. 24 липня Борисова затримали в Києві. Він намагався втекти від слідства: змінював номери телефонів, автомобілів, місцерозташування, його шукали два дні.
- 25 липня Борисова відправили у СІЗО на два місяці з можливістю внести заставу у 150 мільйонів гривень.