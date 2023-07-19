НАЗК: Одеський ексвоєнком Борисов незаконно привласнив 188 мільйонів гривень

Національне агентство з питань запобігання корупції дійшло висновку, що колишній керівник Одеського регіонального центру комплектування Євген Борисов незаконно збагатився на 188 мільйонів гривень.
Про це повідомив голова НАЗК Олександр Новіков на брифінгу в Медіацентрі Україна.
«Навіть тільки один обʼєкт, куплений в Іспанії на маму цією людиною, вартує €3 700 000. Це 15 грудня минулого року, коли Україна була щоденно під обстрілами росіян. І таких обʼєктів ще кілька. Всі вартістю від пів мільйона євро», — сказав Новіков.
Сам Борисов пояснив, що кошти були сформовані начебто шляхом надання позик. Загальна сума позик $4,2 мільйони. Вони надані різними підприємцями. Один з них — співвласник клубу «Ібіца» нібито надав одеському воєнкому мільйон доларів позики.
За словами голови НАЗК, наявність у цих людей відповідних коштів не підтверджують жодні відомості з податкової.
«Навіть більше, окремі угоди про позики, надані нам ніби-то на підтвердження наявності коштів, вони взагалі підписані в місті Одеса цими громадянами, які взагалі були відсутні в місті Одеса на час підписання», — пояснив він.
Також Новіков заявив, що в діяльності Одеського підрозділу встановили факти не тільки незаконного збагачення, а й організації цілих каналів незаконного виїзду за кордон.
«Сподіваємось, що ДБР, яке займається якраз розслідуванням цих фактів щодо цієї особи, швидко проведе розслідування, направить справу до суду, і всі ці вілли в Іспанії, офісні приміщення, автомобілі будуть конфісковані відповідно до вироку суду» — додав Олександр Новіков.
- 22 червня видання «Українська правда» оприлюднило розслідування про те, що сімʼя начальника ТЦК (територіальний центр комплектування) Одеси Євгена Борисова за час повномасштабної війни купила в Іспанії нерухомість та автомобілі на мільйони доларів. Наприклад, на матір Борисова там записані вілла за понад $3 мільйони та Мерседес В класу 2022 року випуску ціною від $100 тисяч, на дружину — офісне приміщення на головній вулиці Марбельї, на тещу — позашляховик Toyota Land Cruiser 2023 року випуску. За час повномасштабної війни в родині Євгена Борисова зʼявилося ще третє авто, тож сукупна вартість його автопарку становить приблизно $500 тисяч. Загальна вартість майна Борисова — €4,5 мільйона. Після цього у Верховній Раді ініціювали перевірку всіх ТЦК.
- 23 червня президент Зеленський доручив головнокомандувачу Валерію Залужному негайно звільнити Євгена Борисова з посади, а також створити комісію, яка разом із правоохоронцями та Національним агентством з питань запобігання корупції перевірить усіх воєнкомів у всіх регіонах країни.
- 28 червня стало відомо, що одеського воєнкома звільнили з посади за рішенням Ставки, а його обовʼязки тимчасово виконує заступник.