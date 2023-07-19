НАЗК: Одеський ексвоєнком Борисов незаконно привласнив 188 мільйонів гривень

Національне агентство з питань запобігання корупції дійшло висновку, що колишній керівник Одеського регіонального центру комплектування Євген Борисов незаконно збагатився на 188 мільйонів гривень.

Про це повідомив голова НАЗК Олександр Новіков на брифінгу в Медіацентрі Україна.

«Навіть тільки один обʼєкт, куплений в Іспанії на маму цією людиною, вартує €3 700 000. Це 15 грудня минулого року, коли Україна була щоденно під обстрілами росіян. І таких обʼєктів ще кілька. Всі вартістю від пів мільйона євро», — сказав Новіков.

Сам Борисов пояснив, що кошти були сформовані начебто шляхом надання позик. Загальна сума позик $4,2 мільйони. Вони надані різними підприємцями. Один з них — співвласник клубу «Ібіца» нібито надав одеському воєнкому мільйон доларів позики.

За словами голови НАЗК, наявність у цих людей відповідних коштів не підтверджують жодні відомості з податкової.

«Навіть більше, окремі угоди про позики, надані нам ніби-то на підтвердження наявності коштів, вони взагалі підписані в місті Одеса цими громадянами, які взагалі були відсутні в місті Одеса на час підписання», — пояснив він.

Також Новіков заявив, що в діяльності Одеського підрозділу встановили факти не тільки незаконного збагачення, а й організації цілих каналів незаконного виїзду за кордон.

«Сподіваємось, що ДБР, яке займається якраз розслідуванням цих фактів щодо цієї особи, швидко проведе розслідування, направить справу до суду, і всі ці вілли в Іспанії, офісні приміщення, автомобілі будуть конфісковані відповідно до вироку суду» — додав Олександр Новіков.