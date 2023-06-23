Зеленський доручив Залужному звільнити одеського воєнкома, у якого знайшли віллу в Іспанії

Президент України Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу Валерію Залужному негайно звільнити з посади одеського воєнкома Євгена Борисова, у якого знайшли віллу в Іспанії.

Про це Зеленський повідомив 23 червня за підсумками засідання Ставки.

Також Зеленський доручив створити комісію, яка разом із правоохоронцями та Національним агентством з питань запобігання корупції перевірить усіх воєнкомів в усіх регіонах країни. Очолить цю комісію перший заступник міністра оборони України генерал Павлюк.

Євген Борисов.