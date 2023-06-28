ОК «Південь»: Одеського воєнкома Євгена Борисова звільнили за рішенням Ставки

За рішенням Ставки одеського воєнкома Євгена Борисова, у якого знайшли віллу в Іспанії, звільнили з посади.
Про це розповіла керівниця пресцентру ОК «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі «24 каналу».
Тепер роботу Борисова виконує його заступник, допоки командування не призначить нового керівника Одеського територіального центру комплектування.
Над справою також працюють правоохоронні органи — формують доказову базу, а Оперативне командування «Південь», за словами Гуменюк, надає їм всю необхідну інформацію.
- 22 червня видання «Українська правда» оприлюднило розслідування про те, що сімʼя начальника ТЦК (територіальний центр комплектування) Одеси Євгена Борисова за час повномасштабної війни купила в Іспанії нерухомість та автомобілі на мільйони доларів. Наприклад, на матір Борисова там записані вілла за понад $3 мільйони та Мерседес В класу 2022 року випуску ціною від $100 тисяч, на дружину — офісне приміщення на головній вулиці Марбельї, на тещу — позашляховик Toyota Land Cruiser 2023 року випуску. За час повномасштабної війни в родині Євгена Борисова зʼявилося ще третє авто, тож сукупна вартість його автопарку становить приблизно $500 тисяч. Загальна вартість майна Борисова — €4,5 мільйона. Після цього у Верховній Раді ініціювали перевірку всіх ТЦК.
- 23 червня президент Зеленський доручив головнокомандувачу Валерію Залужному негайно звільнити Євгена Борисова з посади, а також створити комісію, яка разом із правоохоронцями та Національним агентством з питань запобігання корупції перевірить усіх воєнкомів у всіх регіонах країни.