Одеського військкома Євгена Борисова заарештували

Печерський районний суд Києва відправив у СІЗО на два місяці колишнього одеського військкома Євгена Борисова з можливістю внести заставу в розмірі 150 мільйонів гривень.
Борисов під час судового засідання заявив, що він — військовослужбовець, який «отримав на війні поранення», а в Іспанію і Туреччину він їздив нібито на реабілітацію.
- 22 червня видання «Українська правда» оприлюднило розслідування про те, що сімʼя начальника ТЦК Одеси Євгена Борисова за час повномасштабної війни купила в Іспанії нерухомість та автомобілі на мільйони доларів. Наприклад, на матір Борисова там записані вілла за понад $3 мільйони та Мерседес В класу 2022 року випуску ціною від $100 тисяч, на дружину — офісне приміщення на головній вулиці Марбельї, на тещу — позашляховик Toyota Land Cruiser 2023 року випуску. За час повномасштабної війни в родині Євгена Борисова зʼявилося ще третє авто, тож сукупна вартість його автопарку становить приблизно $500 тисяч. Загальна вартість майна Борисова — €4,5 мільйона.
- 28 червня Євгена Борисова звільнили, прокуратура перевіряє його за трьома статтями — через можливе незаконне збагачення, ухилення від військової служби та перевищення службових повноважень.
- Національне агентство з питань запобігання корупції дійшло висновку, що Борисов незаконно збагатився на 188 мільйонів гривень. 24 липня Борисова затримали в Києві. Він намагався втекти від слідства: змінював номери телефонів, автомобілів, місцерозташування, його шукали два дні.