Одеського військкома Євгена Борисова заарештували

Печерський районний суд Києва відправив у СІЗО на два місяці колишнього одеського військкома Євгена Борисова з можливістю внести заставу в розмірі 150 мільйонів гривень.

Борисов під час судового засідання заявив, що він — військовослужбовець, який «отримав на війні поранення», а в Іспанію і Туреччину він їздив нібито на реабілітацію.