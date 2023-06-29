Прокуратура перевіряє одеського ексвоєнкома Борисова за трьома статтями

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону перевіряє факти можливого незаконного збагачення, ухилення від військової служби та перевищення службових повноважень колишнім одеським воєнкомом Євгеном Борисовим.
Про це пише Офіс генпрокурора України.
Слідство перевіряє інформацію з медіа про майно родини Борисова за кордоном на суму понад 196 мільйонів гривень. До Іспанії, Молдови, Румунії та Туреччини направили запити про міжнародну правову допомогу.
Також слідчі встановлюють, чи дійсно посадовець був на лікуванні за кордоном, чи в такий спосіб ухилявся від військової служби.
Прокуратура допитала понад 30 свідків, провела 11 обшуків, 17 оглядів, направила більше ніж сотню запитів до органів держвлади, підприємств, установ та організацій, провела три податкові перевірки діяльності членів родини Євгена Борисова.
- 22 червня видання «Українська правда» оприлюднило розслідування про те, що сімʼя начальника ТЦК (територіальний центр комплектування) Одеси Євгена Борисова за час повномасштабної війни купила в Іспанії нерухомість та автомобілі на мільйони доларів. Наприклад, на матір Борисова там записані вілла за понад $3 мільйони та Мерседес В класу 2022 року випуску ціною від $100 тисяч, на дружину — офісне приміщення на головній вулиці Марбельї, на тещу — позашляховик Toyota Land Cruiser 2023 року випуску. За час повномасштабної війни в родині Євгена Борисова зʼявилося ще третє авто, тож сукупна вартість його автопарку становить приблизно $500 тисяч. Загальна вартість майна Борисова — €4,5 мільйона. Після цього у Верховній Раді ініціювали перевірку всіх ТЦК.
- 23 червня президент Зеленський доручив головнокомандувачу Валерію Залужному негайно звільнити Євгена Борисова з посади, а також створити комісію, яка разом із правоохоронцями та Національним агентством з питань запобігання корупції перевірить усіх воєнкомів у всіх регіонах країни.
- 28 червня стало відомо, що одеського воєнкома звільнили з посади за рішенням Ставки, а його обовʼязки тимчасово виконує заступник.