МОК не запросив росію і Білорусь на Олімпійські ігри 2024 року

Білорусь і росія не отримали запрошення від Міжнародного олімпійського комітету на літню Олімпіаду, що відбудеться наступного літа в Парижі. Міжнародний олімпійський комітет надіслав запрошення 203 країнам, за винятком Гватемали, росії та Білорусі.

Ці три країни не будуть представлені під своїми прапорами на Олімпіаді в Парижі.

Водночас рішення щодо виступів російських і білоруських спортсменів ще не ухвалене. Донедавна орієнтиром для ухвалення цього рішення називали вересень-жовтень. Однак президент МОК Томас Бах заявив, що МОК не визначав для себе конкретних термінів для вердикту з цього питання. «Щойно матимемо чітку картину, ухвалимо рішення», — пояснив глава олімпійського руху.

Олімпійські ігри відбудуться в липні-серпні 2024 року. Найімовірніше, росія і Білорусь не змагатимуться там у командних видах спорту. Натомість імовірність появи білоруських і російських атлетів в індивідуальних змаганнях у статусі «нейтральних» залишається доволі високою.