Російських і білоруських спортсменів допустять до Олімпійських ігор 2024 року під нейтральними прапорами

Російським і білоруським спортсменам дозволили взяти участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі під нейтральним прапором.
Про це йдеться в заяві Міжнародного олімпійського комітету.
Там вважають, що «уряди не повинні вирішувати, які спортсмени можуть брати участь у якихось змаганнях, а які ні» і що не варто «позбавляти права брати участь у змаганнях лише через паспорт».
Водночас МОК перевірятиме кожного спортсмена на предмет дотримання правил Олімпійської хартії та Всесвітнього антидопінгового кодексу. Зокрема, від них вимагатимуть не підтримувати війну в Україні. У разі недотримання умов учасника усунуть.
Олімпійська рада Азії запропонувала надати російським і білоруським спортсменами доступ до Азійських ігор.
- Президент Зеленський під час телефонної розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном зазначив, що спортсменам з росії не місце на Олімпійських іграх у Парижі.
- Олімпійські ігри 2024 року проведуть у столиці Франції Парижі з 26 липня по 11 серпня. Талісманами літніх змагань стали фригійські ковпаки.