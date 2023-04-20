Світова федерація бадмінтону продовжила заборону на участь у турнірах для росіян і білорусів

Світова федерація бадмінтону (BWF) відсторонила російських і білоруських спортсменів від змагань. Таким чином вона продовжила дію раніше запроваджених санкцій.

Про це пише пресслужба BWF.

Федерація бадмінтону ухвалила рішення з міркувань безпеки та із солідарності з Україною. У заяві написали, що попри рекомендації Міжнародного олімпійського комітету BWF не бачить «задовільного обґрунтування» допускати російські таі білоруські збірні.

«Враховуючи, що конфлікт між Україною та росією з Білоруссю триває, нещодавні прецеденти з втручанням держав і блокуванням участі спортсменів у змаганнях як рушієм санкцій замість того, щоб дозволити спорту просувати солідарність між людьми, нам здається, що безпекові занепокоєння не перебільшені», — пояснила своє рішення Світова федерація бадмінтону.

До змагань з бадмінтону росіяни чи білоруси можуть долучитися як індивідуальні спортсмени в нейтральному статусі, якщо вони не підтримують війну рф проти України.