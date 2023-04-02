МОК розкритикував рішення уряду України про бойкот спільних із росіянами і білорусами змагань

Міжнародний олімпійський комітет розкритикував рішення українського уряду не допустити спортсменів до відбіркових змагань на Олімпіаду-2024, спільних із росіянами та білорусами.
Про це пише Reuters.
На думку МОК, це завдасть шкоди лише українським спортсменам.
«Якщо таке рішення буде реалізовано, це лише зашкодить спільноті українських спортсменів і жодним чином не вплине на війну, яку світ хоче зупинити і яку МОК так різко засудив. МОК завжди стверджував, що уряди не вирішують, які спортсмени можуть брати участь у яких міжнародних змаганнях», — йдеться в заяві олімпійської організації.
У МОК також зазначили, що зараз у світі «занадто багато воєн, збройних конфліктів і криз», але це не заважало спортсменам змагатися одне з одним на попередніх Олімпіадах, попри те що «їхні країни перебувають у стані війни чи конфлікту».
- 25 січня стало відомо, що російським і білоруським спортсменам рекомендували брати участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі під нейтральним прапором. Водночас МОК перевірятиме кожного спортсмена на предмет дотримання правил Олімпійської хартії та Всесвітнього антидопінгового кодексу. Зокрема, від них вимагатимуть не підтримувати війну в Україні. У разі недотримання умов учасника усунуть. У відповідь на таку позицію Зеленський запросив голову Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха в Бахмут, щоб той зрозумів, що нейтральності не існує.
- Проти допуску росіян та білорусів до міжнародних спортивних змагань через війну в Україні виступили 35 країн.
- Голова Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах підтримав повернення російських та білоруських спортсменів на Олімпійські ігри під нейтральним прапором.
- 31 березня Уряд України вирішив, що українські спортсмени не братимуть участі в турнірах, де змагатимуться росіяни і білоруси.