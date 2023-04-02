МОК розкритикував рішення уряду України про бойкот спільних із росіянами і білорусами змагань

Міжнародний олімпійський комітет розкритикував рішення українського уряду не допустити спортсменів до відбіркових змагань на Олімпіаду-2024, спільних із росіянами та білорусами.

Про це пише Reuters.

На думку МОК, це завдасть шкоди лише українським спортсменам.

«Якщо таке рішення буде реалізовано, це лише зашкодить спільноті українських спортсменів і жодним чином не вплине на війну, яку світ хоче зупинити і яку МОК так різко засудив. МОК завжди стверджував, що уряди не вирішують, які спортсмени можуть брати участь у яких міжнародних змаганнях», — йдеться в заяві олімпійської організації.

У МОК також зазначили, що зараз у світі «занадто багато воєн, збройних конфліктів і криз», але це не заважало спортсменам змагатися одне з одним на попередніх Олімпіадах, попри те що «їхні країни перебувають у стані війни чи конфлікту».