«Нейтральності не існує». Володимир Зеленський запросив голову МОК у Бахмут

Президент Володимир Зеленський запросив голову Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха в Бахмут, щоб той зрозумів, що нейтральності не існує.

Про це Зеленський сказав у зверненні 27 січня.

«Ми починаємо марафон чесності, який буде спрямований на те, щоб очистити керівництво міжнародних олімпійських структур від лицемірства та будь-яких намагань «витягнути» у світовий спорт представників держави-терориста», — сказав український президент.

Він наголосив, що про нейтральність не може бути мови, допоки триває війна.

«Ми зробимо все, щоб світ захистив спорт від політичного та будь-якого іншого впливу держави-терориста, який просто неминучий, якщо російські спортсмени братимуть участь у змаганнях. Тим більше, у паризькій Олімпіаді… До речі, запрошую пана Баха в Бахмут, щоб він побачив на власні очі, що нейтральності не існує», — сказав Зеленський.