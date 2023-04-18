Міжнародна федерація баскетболу заборонила російським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх 2024 року

Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) не допустила російську збірну до кваліфікації на Олімпійські ігри 2024 року.

Про це пише пресслужба організації з посиланням на рішення виконавчого комітету.

Там затвердили список учасників у прекваліфікаційному олімпійському турнірі, до якого не увійшла російська чоловіча збірна. Замість росії в ці змагання потрапила Болгарія.

У ФІБА стверджують, що керувалися рекомендаціями Міжнародного олімпійського комітету.

Загалом у відбірковому турнірі братимуть участь 28 команд, зокрема українська. Він відбудеться з 12 до 20 серпня 2023 року та визначить дві команди, які представлять свої країни на Олімпіаді в Парижі наступного року.