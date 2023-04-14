Мінспорту заборонило збірним України брати участь у змаганнях, де будуть росіяни чи білоруси

Міністерство молоді та спорту опублікувало наказ, яким забороняє українським національним збірним командам змагатися на турнірах, де братимуть участь спортсмени з росії чи Білорусі.

Віднині всі представники національних збірних мають бойкотувати змагання з олімпійських, неолімпійських і паралімпійських видів спорту, якщо там присутні росіяни або білоруси.

Відомство збирається моніторити участь представників всеукраїнських спортивних федерацій зі статусом національної, щоб недопустити їх до змагань за участі російських чи білоруських спортсменів.