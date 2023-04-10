Німеччина відмовить російським спортсменам у візах, якщо МОК допустить їх до міжнародних змагань

Німеччина не видаватиме візи російським спортсменам для участі у змаганнях на її території, якщо Міжнародний олімпійський комітет допустить їх до спортивних заходів.
Як сказала міністр внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер, організатори великих спортивних змагань можуть контролювати участь спортсменів з росії за допомогою віз. У цьому випадку Німеччина діятиме «з чіткою позицією».
На думку Фезер, участь росіян у змаганнях з атлетики стане «ляпасом для українських спортсменів» і надасть путіну «майданчик для пропаганди».
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав цю заяву.
«Я вітаю принципову позицію Ненсі Фезер щодо необхідності заборонити [вʼїзд] російським і білоруським спортсменам. Якщо міжнародні спортивні чиновники не дотримуються своїх принципів, відповідальні уряди повинні втрутитися та відмовити у вʼїзді спортсменам, які представляють війну та державну пропаганду», — написав Кулеба.
- 25 січня стало відомо, що російським і білоруським спортсменам рекомендували брати участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі під нейтральним прапором. Водночас МОК перевірятиме кожного спортсмена на предмет дотримання правил Олімпійської хартії та Всесвітнього антидопінгового кодексу. Зокрема, від них вимагатимуть не підтримувати війну в Україні. У разі недотримання умов учасника усунуть. У відповідь на таку позицію Зеленський запросив голову Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха в Бахмут, щоб той зрозумів, що нейтральності не існує.
- Проти допуску росіян і білорусів до міжнародних спортивних змагань через війну в Україні виступили 35 країн.
- Голова Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах підтримав повернення російських і білоруських спортсменів на Олімпійські ігри під нейтральним прапором.
- 31 березня Уряд України вирішив, що українські спортсмени не братимуть участі в турнірах, де змагатимуться росіяни та білоруси. Міжнародний олімпійський комітет розкритикував це рішення, наголошуючи, що «уряди не вирішують, які спортсмени в яких міжнародних змаганнях можуть брати участь».