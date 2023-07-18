Президент ПАР назвав арешт путіна на саміті БРІКС оголошенням війни росії

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса заявив у Високому суді Гаутенга, що арешт президента росії володимира путіна на саміті БРІКС у серпні означатиме оголошення війни росії.

Про це пише видання News24.

«Це було б безрозсудним, неконституційним і незаконним використанням повноважень, наданих уряду, оголосити війну росії шляхом арешту президента путіна», — під присягою заявив Рамафоса.

«Було б несумісно з нашою Конституцією ризикувати вступити у війну з росією. Я маю конституційні зобовʼязання захищати національний суверенітет, мир і безпеку республіки, а також поважати, захищати, заохочувати і виконувати права народу республіки на життя, безпеку та захист, серед інших прав у Біллі про права», — додав президент ПАР.

Рамафоса не хотів, щоб громадськість дізналася про цю заяву. Однак суд 18 липня не погодився із твердженнями президента про те, що потрібно зберегти його свідчення в таємниці «заради конфіденційності взаємодії з Міжнародним кримінальним судом щодо арешту путіна».

Високий суд ПАР прийняв це рішення у відповідь на вимогу прокуратури вжити всіх необхідних заходів для арешту путіна і передачі його МКС.