Президент ПАР назвав арешт путіна на саміті БРІКС оголошенням війни росії

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса заявив у Високому суді Гаутенга, що арешт президента росії володимира путіна на саміті БРІКС у серпні означатиме оголошення війни росії.
Про це пише видання News24.
«Це було б безрозсудним, неконституційним і незаконним використанням повноважень, наданих уряду, оголосити війну росії шляхом арешту президента путіна», — під присягою заявив Рамафоса.
«Було б несумісно з нашою Конституцією ризикувати вступити у війну з росією. Я маю конституційні зобовʼязання захищати національний суверенітет, мир і безпеку республіки, а також поважати, захищати, заохочувати і виконувати права народу республіки на життя, безпеку та захист, серед інших прав у Біллі про права», — додав президент ПАР.
Рамафоса не хотів, щоб громадськість дізналася про цю заяву. Однак суд 18 липня не погодився із твердженнями президента про те, що потрібно зберегти його свідчення в таємниці «заради конфіденційності взаємодії з Міжнародним кримінальним судом щодо арешту путіна».
Високий суд ПАР прийняв це рішення у відповідь на вимогу прокуратури вжити всіх необхідних заходів для арешту путіна і передачі його МКС.
- 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента росії володимира путіна та уповноваженої при президенті рф з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у тому, що вони керували депортацією українських дітей до росії — це воєнний злочин. Дітей вивозили без дозволу родичів і України, у росії їм надавали громадянство. Для цього путін ухвалив низку указів, які спростили ці процедури, а Львова-Бєлова виконувала його розпорядження. Разом із батьками в росію могли депортувати до 150 тисяч дітей (повернути вдалося трохи понад 300). Міжнародний суд упʼяте за свою історію видає ордер на арешт чинного президента. Арештувати його може країна, яка ратифікувала Римський статут.
- Південна Африка — країна, яка підписала Римський статут. З огляду на це вона змушена заарештувати путіна. Влада ПАР запевнила, що буде дотримуватись юрисдикції Міжнародного кримінального суду. Однак раніше вже порушувала свою згоду з Римським статутом, коли не заарештувала колишнього президента Судану Омара аль Башира, якому висунули звинувачення в геноциді та злочинах проти людяності.
- ЗМІ писали, що Південна Африка розглядає можливість перенести саміт БРІКС до Китаю, щоб уникнути арешту путіна. 30 травня стало відомо, що в Південно-Африканській Республіці заявили, що нададуть дипломатичний імунітет учасникам двох зустрічей під час саміту БРІКС, однак ці імунітети не скасовують жодних ордерів від Міжнародних трибуналів.
- Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса просив росію прислати на саміт БРІКС у серпні міністра закордонних справ рф Сергія Лаврова замість путіна, але отримав відмову.