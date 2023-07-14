Президент ПАР просив, щоб російську делегацію на саміті БРІКС замість путіна очолив голова МЗС Лавров, але отримав відмову

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса просив росію прислати на саміт БРІКС у серпні міністра закордонних справ рф Сергія Лаврова замість путіна, на якого Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт за депортацію українських дітей.
Про це розповів заступник президента ПАР Пол Машатіле в інтерв’ю газеті Mail & Guardian, його слова наводить агентство Bloomberg.
Машатіле сказав, що Рамафоса отримав відмову. Він додав, що «дискусії з путіним» щодо його візиту на саміт «досі тривають».
«Ми розуміємо, що маємо зобовʼязання за Римським статутом, але ми не можемо запросити когось, а потім заарештувати його. Ви можете зрозуміти нашу дилему. Ми будемо раді, якщо він не приїде», — сказав Машатіле.
Раніше Рамафоса публічно заявляв, що очікує на участь путіна на саміті БРІКС у серпні, попри те, що країна зобов’язана арештувати його й видати Міжнародному кримінальному суду.
- 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента росії володимира путіна та уповноваженої при президенті рф з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у тому, що вони керували депортацією українських дітей до росії — це воєнний злочин. Дітей вивозили без дозволу родичів і України, у росії їм надавали громадянство. Для цього путін ухвалив низку указів, які спростили ці процедури, а Львова-Бєлова виконувала його розпорядження. Разом із батьками в росію могли депортувати до 150 тисяч дітей (повернути вдалося трохи понад 300). Міжнародний суд упʼяте за свою історію видає ордер на арешт чинного президента. Арештувати його може країна, яка ратифікувала Римський статут.
- Південна Африка — країна, яка підписала Римський статут. З огляду на це вона змушена заарештувати путіна. Влада ПАР запевнила, що буде дотримуватись юрисдикції Міжнародного кримінального суду. Однак раніше вже порушувала свою згоду з Римським статутом, коли не заарештувала колишнього президента Судану Омара аль Башира, якому висунули звинувачення в геноциді та злочинах проти людяності.
- ЗМІ писали, що Південна Африка розглядає можливість перенести саміт БРІКС до Китаю, щоб уникнути арешту путіна. 30 травня стало відомо, що в Південно-Африканській Республіці заявили, що нададуть дипломатичний імунітет учасникам двох зустрічей під час саміту БРІКС, однак ці імунітети не скасовують жодних ордерів від Міжнародних трибуналів.