Президент ПАР просив, щоб російську делегацію на саміті БРІКС замість путіна очолив голова МЗС Лавров, але отримав відмову

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса просив росію прислати на саміт БРІКС у серпні міністра закордонних справ рф Сергія Лаврова замість путіна, на якого Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт за депортацію українських дітей.

Про це розповів заступник президента ПАР Пол Машатіле в інтерв’ю газеті Mail & Guardian, його слова наводить агентство Bloomberg.

Машатіле сказав, що Рамафоса отримав відмову. Він додав, що «дискусії з путіним» щодо його візиту на саміт «досі тривають».

«Ми розуміємо, що маємо зобовʼязання за Римським статутом, але ми не можемо запросити когось, а потім заарештувати його. Ви можете зрозуміти нашу дилему. Ми будемо раді, якщо він не приїде», — сказав Машатіле.

Раніше Рамафоса публічно заявляв, що очікує на участь путіна на саміті БРІКС у серпні, попри те, що країна зобов’язана арештувати його й видати Міжнародному кримінальному суду.