Bloomberg: ПАР гарантувала дипломатичний імунітет учасникам саміту БРІКС, на який планує приїхати путін

У Південно-Африканській Республіці заявили, що нададуть дипломатичний імунітет учасникам двох зустрічей під час саміту БРІКС. На нього планує приїхати російський президент путін.
Про це пише Bloomberg.
Імунітет поширюватиметься на міністрів закордонних справ БРІКС — Бразилії, росії, Індії, Китаю та ПАР. Вони зберуться на зустріч 1—2 червня у Кейптауні.
Також імунітет отримають і лідери держав, які приїдуть на саміт до ПАР 22—24 серпня.
«Це стандартне надання імунітетів, яке ми робимо для всіх міжнародних конференцій і самітів, що проводяться в Південній Африці, незалежно від рівня участі. Імунітети призначені для конференції, а не для конкретних осіб. Вони призначені для захисту конференції та її учасників від юрисдикції країни, що приймає, на час проведення конференції», — зазначили у Департаменті міжнародних відносин та співробітництва.
Але там наголосили, що ці імунітети «не мають переваги над будь-яким ордером, який міг бути виданий будь-яким міжнародним трибуналом проти будь-якого учасника конференції».
- Південна Африка — країна, яка підписала Римський статут. З огляду на це вона змушена заарештувати путіна. Влада ПАР запевнила, що буде дотримуватись юрисдикції Міжнародного кримінального суду. Однак у минулому порушувала свою згоду з Римським статутом, коли не арештувала колишнього президента Судану Омара аль-Башира, якому висунули звинувачення в геноциді та злочинах проти людяності.
- 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента росії володимира путіна та уповноваженої при президенті рф з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у тому, що вони керували депортацією українських дітей до росії — це воєнний злочин. Дітей вивозили без дозволу родичів і України, у росії їм надавали громадянство. Для цього путін ухвалив низку указів, які спростили ці процедури, а Львова-Бєлова виконувала його розпорядження. Разом із батьками в росію могли депортувати до 150 тисяч дітей (повернути вдалося трохи понад 300). Міжнародний суд упʼяте за свою історію видає ордер на арешт чинного президента. Арештувати його може країна, яка ратифікувала Римський статут.