Окупанти вивозять українських дітей в рф, знищують їхню українську ідентичність, надають громадянство та заохочують росіян до всиновлення. Це міжнародні злочини: депортація та геноцид — пояснюємо чому

Скільки дітей взагалі вивезли до росії? Сказати точно важко, адже росія не відповідає на запити про кількість вивезених дітей. Україна збирає або інформацію з відкритих джерел, або робить висновки із заяв, які подали родичі чи знайомі таких дітей до правоохоронних органів або Національного інформаційного бюро. Дані містяться на сайті «Діти війни» ― 5 вересня було 7 322 дитини. Із посиланням на відкриті джерела сайт повідомляє про 557 тисяч депортованих дітей. Герасимчук пояснює: це число називають російські ЗМІ, воно стрімко збільшується, але його не підкріплюють жодні дані. Цю кількість перевіряють правоохоронні органи України. А давно це почалося? Росіяни почали вивозити дітей з окупованого Криму й окупованих районів Донецької та Луганської областей ще у 2014 році. У жовтні того ж року до Криму прибув «потяг надії». Цей проєкт організувала федеральна державна радіостанція «Радіо росії», щоб родини та діти-сироти могли знайти одне одного на території рф. Але організатори вирішили відправити такий потяг і до окупованого Криму. За підсумками цього «заїзду» росіяни всиновили 12 українських дітей віком від 10 місяців до 8 років і вивезли їх у Москву, Бєлгород, Адигею, Краснодарський край та Воронезьку область. Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу, але спочатку її зареєстрували як незаконне всиновлення і лише згодом як порушення законів і звичаїв ведення війни. Скільки загалом дітей росіяни вивезли з Криму — встановити важко, бо там цю інформацію приховують. Катерина Рашевська каже, що понад сто. Катерина Рашевська Facebook На Донбасі дітей з 2014 року вивозила Єлизавета Глінка, відома як «доктор Ліза». Глінка та її організація «Справедлива допомога» за два роки незаконно вивезли з окупованого Донбасу майже 500 українських дітей нібито на лікування до рф. Спочатку ця ініціатива, як і «Потяг надії», не була державною програмою. Згодом стало відомо, що її підтримувала російська влада. У 2014 році тодішній премʼєр дмитро медведєв підписав постанову, яка зробила особистий проєкт Глінки щодо вивезення дітей з українських територій в росію державним ― до нього залучили міністерство з надзвичайних ситуацій, міністерство охорони здоровʼя та слідчий комітет. У 2016 році вона особисто з рук володимира путіна отримала державну премію рф «За визначні досягнення у правозахисній галузі». Глінка входила до ради з розвитку громадянського суспільства і прав людини при президентові рф. Коли росія почала повномасштабну агресію, вивезення дітей з тимчасово окупованих територій до рф стало державною політикою. Getty Images / «Бабель» Коли росія почала повномасштабну агресію, вивезення дітей з тимчасово окупований територій до рф стало державною політикою. Кого вивозять? Це різні категорії дітей. Їх важливо розділяти, щоб потім правоохоронні органи або Міжнародний кримінальний суд могли правильно кваліфікувати злочини окупантів. Одна категорія ― це діти, яких росія вивозить разом із батьками, одним із батьків або з опікуном. Дар‘я Герасимчук Facebook Інша категорія ― діти-сироти чи діти, позбавлені батьківського піклування, або діти, які на момент агресії були в інтернатах чи санаторіях. До цієї групи також можна віднести дітей, чиї батьки загинули внаслідок повномасштабного російського вторгнення. «Є діти, у яких батьків поранили під час виходу з окупованої території, а дитину забрали та депортували», ― розповідає Герасимчук. Скільки саме таких дітей вивезла росія ― сказати важко. Росіяни кажуть, що таких 2,5 тисячі.

Тут ми пояснювали, чому псевдотрибунал над «азовцями» — це теж міжнародний злочин: 24 серпня окупанти можуть провести судилище над «азовцями». Їх триматимуть у клітках, а дійство називають трибуналом. Це не правосуддя, а воєнний злочин — пояснюємо чому

Куди дітей переміщають? Рашевська каже: російські ЗМІ говорять, що українських дітей перемістили в 12 різних регіонів. Але, на її переконання, йдеться про 57 регіонів, серед них Московська, Тульська, Калузька та Воронезька області, республіка Адигея. Дітей вивозять і в Ямало-Ненецький округ, на самій півночі росії, і на Сахалін, де кліматичні умови суттєво відрізняються від українських. Тому дітям важко адаптуватися, звертає увагу юристка. Єлизавета Глінка під час евакуації дітей з Донецька до Москви. Wikimedia / «Бабель» За словам Рашевської, у росії створили реєстр із 1 200 сімей, які готові взяти під опіку та всиновити по кілька українських дітей. А так вивозити дітей взагалі можна, це законно? Ні. Це злочин. Згідно з міжнародними конвенціями та документами Міжнародного кримінального суду, коли під час збройного кофлікту місцевих жителів насильно перевозять на інші території, зокрема до іншої країни, ― це депортація, що є воєнним злочином. «Насильно» ― не обовʼязково із застосуванням фізичної сили. Це можуть бути погрози, психологічний тиск чи використання обстановки, яку вони створили війною чи яка склалася внаслідок воєнних дій. Варто говорити й про геноцид: росія коїть його, коли вивозить на свою територію сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, чи дітей, які втратили батьків під час війни, прилаштовує їх у російські сімʼї та надає їм російське громадянство. Щоб кваліфікувати злочин як геноцид, потрібно довести намір російської влади знищити українців. Росіяни масово вбивають українців, путін заявляє, що їх та України не існувало. Це вказує на геноцид. Хто тоді має відповідати за ці злочини? Президент росії володимир путін. Він своїм указом 30 травня спростив отримання російського громадянства для українських дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Реалізує це уповноважена президента росії з прав дитини марія львова-бєлова, яка звітує путіну про передачу дітей в російські сімʼї. У цьому задіяні місцева влада і призначені росією керівники окупованих територій Донецької та Луганської областей. Марія Львова-Бєлова / Facebook Марія Львова-Бєлова / Facebook Марія Львова-Бєлова / Facebook Наприклад, російські ЗМІ повідомляли, що на одній із зустрічей на початку квітня, де обговорювали питання про влаштування українських дітей-сиріт у російські родини, були денис пушилін, перший віцеспікер ради федерації рф андрій турчак, віцеспікер думи анна кузнецова, марія львова-бєлова і заступник уряду Підмосковʼя вʼячеслав духін. У російських ЗМІ також є інформація про доручення очільника Тульської області олексія дюміна. Усі ці люди порушують міжнародне гуманітарне право.

А що треба було робити з дітьми, які опинились під загрозою? Якби росія не розпочала повномасштабну агресію, діти б не опинились під загрозою — це найголовніше, що треба памʼятати. Але коли така ситуація вже сталася, росія мала безпечно евакуювати цивільних, зокрема дітей, на безпечні території, підконтрольні Україні, тобто відкрити «зелені» коридори. Однак з Маріуполя виїхати з оточення могли лише ті, хто мав власний автомобіль, водночас росіяни регулярно обстрілювали колони з цивільними. Якщо евакуація неможлива, то росія та Україна разом мали б домовитися із третьою країною про те, що цивільні, зокрема діти, евакуюються туди. Ще один варіант ― тимчасово евакуювати дітей на тимчасово окуповану територію України. І останній варіант ― тимчасово евакуювати дітей до росії, а звідти за першої ж нагоди повернути їх до України. Однак окупанти обрали варіант, який порушує міжнародні конвенції. І судячи з того, що наразі рф робить усе, щоб українці отримували російське громадянство й асимілювалися в російському суспільстві, виглядає так, що повертати їх назад вона не збирається.

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