Південна Африка заперечила вихід з Міжнародного кримінального суду

Канцелярія президента Південно-Африканської Республіки (ПАР) Сиріла Рамапоси заперечила заяву глави держави про відмову від Римського статуту, пише The Guardian.

Там заявили, що «національний конгрес невірно висловився».

«Президент хоче пояснити, що Південна Африка залишається підписантом Римського статуту. Це розʼяснення слідує за помилкою у висловлюваннях під час брифінгу для медіа, проведеного правлячою партією АНК», — повідомили в канцелярії.

Влада ПАР запевнила, що буде дотримуватись юрисдикції Міжнародного кримінального суду.

Напередодні президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса заявив, що його правляча партія хоче вивести країну з Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт путіна.