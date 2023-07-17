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Велика Британія запровадила нові санкції проти росіян, причетних до депортації українських дітей

Автор:
Анна Холоднова
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Уряд Великої Британії запровадив нові санкції проти росіян.

Про це пише Reuters.

Велика Британія ввела санкції проти 14 людей у відповідь на «спроби росії знищити українську національну ідентичність», 11 з них причетні до примусового переміщення дітей.

«Сьогоднішні санкції притягують до відповідальності тих, хто підтримує режим путіна, включно з тими, хто бажає знищити Україну, зруйнувати її національну ідентичність і стерти її майбутнє», — заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.

У санкційному списку опинилися:

  • міністр освіти рф Сергій Кравцов;
  • міністр культури рф Ольга Любімова;
  • губернатор Камчатського краю Володимир Солодов;
  • пропагандист Антон Красовський;
  • політтехнолог Тимофій Сергійцев;
  • керівник окупаційної адміністрації Харківської області Віталій Ганчев;
  • голова Адигеї Мурат Кумпілов;
  • дитячий центр «Артек» у Криму.