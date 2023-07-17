Велика Британія запровадила нові санкції проти росіян, причетних до депортації українських дітей

Уряд Великої Британії запровадив нові санкції проти росіян.

Про це пише Reuters.

Велика Британія ввела санкції проти 14 людей у відповідь на «спроби росії знищити українську національну ідентичність», 11 з них причетні до примусового переміщення дітей.

«Сьогоднішні санкції притягують до відповідальності тих, хто підтримує режим путіна, включно з тими, хто бажає знищити Україну, зруйнувати її національну ідентичність і стерти її майбутнє», — заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.

У санкційному списку опинилися: