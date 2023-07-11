Bloomberg: Країни G7 нададуть Україні індивідуальні гарантії безпеки

Лідери країн G7 наближаються до угоди про початок переговорів із Києвом щодо двосторонніх гарантій безпеки, які мають посилити обороноздатність України та стримувати майбутню російську агресію.
Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.
Очікується, що це оголошення стане частиною декларації більшості лідерів G7 на полях саміту НАТО у Вільнюсі. Гарантії все ще на стадії обговорення, і до оголошення їхній зміст і підписанти можуть змінитися.
Серед гарантій, найімовірніше, буде постачання сучасного військового обладнання для боротьби в повітрі, на суші та на морі з пріоритетом на системи протиповітряної оборони, далекобійну артилерію та бронетехніку.
Також союзники далі надаватимуть Україні фінансову підтримку, допомагатимуть у реконструкції та відбудові. Тим часом російські активи залишатимуться заблокованими, допоки Москва не відшкодує Україні збитки, завдані через війну.
Ще лідери G7 пообіцяли проконсультуватися з Україною щодо кроків, яких слід вжити в разі майбутніх атак росії.
До цих гарантій зможуть приєднатися й інші країни, які не входять до G7.
Зі свого боку, Україна зобов’яжеться продовжити низку реформ, зокрема в правоохоронній, судовій системі, економіці, а також секторах безпеки та оборони.
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