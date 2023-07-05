В Угорщину прибув російський міністр. Будапешт хоче зберегти канали звʼязку з рф «відкритими»

Угорщина прийняла російського міністра охорони здоровʼя Михайла Мурашка з візитом, заявляючи, що хоче зберігати канали звʼязку з росією «відкритими». Зазвичай російські урядовці рідко зʼявляються в країнах ЄС і НАТО.

Про це пише Reuters.

Міністр закордонних справ Петер Сіярто провів у Будапешті спільну пресконференцію з головою МОЗ росії Мурашком. Він зазначив, що Угорщина також прагне продовжувати «розумну та прагматичну співпрацю».

Сіярто засудив війну, не звинувачуючи росію у вторгненні, і закликав до мирних переговорів. Водночас розкритикував поставки зброї Україні.

За його словами, Угорщина очікує, що «Росатом» побудує два нових реактори на угорській атомній електростанції «Пакш» до 2030 і 2031 років. Тим часом російський міністр додав, що Москва підтримуватиме роботу угорських компаній, які присутні в росії, зокрема, OTP Bank, який Україна внесла до списку міжнародних спонсорів війни.