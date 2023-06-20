Президентка Єврокомісії оголосила про план чотирирічної фінансової допомоги для України

Єврокомісія пропонує виділити Україні €50 мільярдів фінансової допомоги у вигляді грантів і кредитів. Підтримка розрахована на найближчі чотири роки.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Цей фінансовий резерв дозволить нам скоригувати нашу фінансову підтримку відповідно до розвитку ситуації на місцях», — сказала вона.

На відміну від попередніх фінансових пакетів для України, цей фінансуватиметься за рахунок внесків держав-членів ЄС, а не запозичень на ринках. Водночас Євросоюз очікує на допомогу і приватного сектора, й інших донорів.