FT: ЄС готує чотирирічний план фінансування України на десятки мільярдів євро

Європейський Союз працює над чотирирічним планом фінансування для України вартістю десятки мільярдів євро.

Про це пише Financial Times.

За словами джерел видання, Єврокомісія започаткувала новий підхід після критики з боку союзників минулого року. Тоді фінансову підтримку Києва називали «випадковою і непередбачуваною». Комісія почала працювати над пропозицією, яка допоможе задовольнити потреби України не лише наступного року, але й до 2027-го.

Цей план ще потребує доопрацювання. Його прихильники кажуть, що він забезпечить Києву більшу фінансову впевненість. Він також покликаний заохотити інших союзників, зокрема США та Велику Британію, надати подібні довгострокові зобовʼязання.

Якщо план узгодять усі члени ЄС, гроші витратять для загальної бюджетної підтримки України. Також кошти можуть спрямувати на відбудову. FT зазначає, що змусити країни-члени ЄС одностайно узгодити таке фінансування буде складно через Угорщину, яка вже блокувала попередню допомогу для України.

«Потреби України гострі, вони потребують додаткових гарантій», — сказав один із чиновників, ознайомлених з пропозицією. «Це буде велика боротьба [з державами-членами], але все ще є велике бажання допомогти Україні», — додав він.

Пропозиції для плану досі розробляють, але вони можуть бути готові вже цього місяця, можливо, напередодні конференції з відновлення України, яку мають провести в Лондоні 21—22 червня.