МВФ та Україна попередньо узгодили нову програму підтримки на $15,6 мільярда

Міжнародний валютний фонд та Україна досягли угоди на рівні персоналу про нову програму розширеного фінансування на чотири роки обсягом $15,6 мільярда. Програму ще має схвалити Рада МВФ.

Про це 21 березня повідомили Міжнародний валютний фонд і Національний банк України.

Угода потрібна для підтримання фіскальної, зовнішньої та фінансової стабільності, а також для поступового економічного відновлення України в період післявоєнної відбудови та приєднання до ЄС. Нацбанк пише, що через надзвичайно високий рівень невизначеності, спричинений війною, програму реалізовуватимуть у два етапи.

Програма передбачатиме продовження антикорупційних реформ і реформ, які спрямовані на закріплення макроекономічної стабільності, відновлення та відбудову України й довготривале економічне зростання, зокрема завдяки вступу України до ЄС.

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що в умовах рекордного дефіциту бюджету ця програма допоможе профінансувати всі критичні видатки, зберегти макрофінансову стабільність і посилити нашу взаємодію з іншими міжнародними партнерами.