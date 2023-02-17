Місія МВФ завершила роботу та схвалила позитивний висновок для України

У Варшаві завершилася місія Міжнародного валютного фонду, яка оцінювала ситуацію в Україні та виконання нею умов. За результатами Україна та МВФ досягли домовленості на рівні персоналу про перегляд моніторингової програми.

Про це пише пресслужба МВФ.

Це відкриє для України шлях до початку обговорення повноцінної довготривалої програми МВФ. Результати домовленостей ще має схвалити Рада директорів МВФ.

Очільник місії Гевін Грей розповів, що українська влада виконала всі умови на кінець грудня, а також усі пʼять структурних контрольних показників на кінець січня. Йдеться про:

подання урядом до парламенту пакета податкових законів, спрямованих на збільшення надходжень;

вжиття заходів Міністерством фінансів щодо усунення заборгованості;

розробка концептуальної записки для системи соціального захисту;

створення наглядової ради «Нафтогазу»;

узгодження ключових елементів діагностики банківського сектора.

За даними МВФ, у 2022 році українська економіка скоротилася на 30% — менше, ніж очікувалося раніше, а інфляція почала сповільнюватися. Поступово економіка пристосовується, і протягом року очікується незначне економічне відновлення.

«Вчасне надання значної зовнішньої підтримки було критично важливим для макроекономічної стабільності. Великомасштабні виплати залишатимуться важливими у 2023 році та надалі для покриття потреб у фінансуванні та сприятимуть забезпеченню стабільності», — зазначив Грей.

Він наголосив, що повноцінна програма МВФ підтримала б зусилля українського уряду щодо вступу в ЄС. Зокрема, необхідно просувати реформаторські ініціативи для підвищення продуктивності та конкурентоспроможності бізнесу, щоб допомогти закласти основу для міцного післявоєнного зростання на тлі прогресу на шляху вступу до ЄС.