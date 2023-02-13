Місія МВФ розпочала перегляд моніторингової програми в Україні

Місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм розпочала роботу в Україні для підготовки до перегляду моніторингової програми.

Про це повідомила пресслужба МВФ з посиланням на заяву постійного представника Фонду в Україні Ваграма Степаняна.

«Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні дискусії з представниками влади України з метою підготовки до перегляду моніторингової програми за участю ради директорів», — заявив Степанян.

Міжнародний валютний фонд у березні може затвердити нову програму фінансової підтримки України на суму 16 мільярдів доларів, повідомило наприкінці січня видання Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Від початку великої війни програму stand-by, за якою раніше співпрацювали Україна та МВФ, зупинили. У березні Фонд затвердив екстрене фінансування України на суму $1,4 млрд, щоб допомогти задовольнити невідкладні потреби у витратах та помʼякшити наслідки війни. 8 жовтня виконавча рада МВФ виділила Україні близько $1,3 млрд додаткового екстреного фінансування в межах Rapid Financing Instrument.