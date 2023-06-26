Угорщина знову заблокувала транш військової допомоги Україні від ЄС

Угорщина вчергове заблокувала транш військової допомоги Європейського Союзу для України на суму близько €500 мільйонів.

Про це пише Reuters із посиланням на слова угорського міністра закордонних справ Петера Сіярто.

В Угорщині незадоволені тим, що в Україні угорський OTP Bank перебуває в списку «міжнародних спонсорів війни» від НАЗК. Водночас там готові розблокувати пакет допомоги, якщо банк виключать зі списку.