Угорщина знову заблокувала транш військової допомоги Україні від ЄС

Угорщина вчергове заблокувала транш військової допомоги Європейського Союзу для України на суму близько €500 мільйонів.
Про це пише Reuters із посиланням на слова угорського міністра закордонних справ Петера Сіярто.
В Угорщині незадоволені тим, що в Україні угорський OTP Bank перебуває в списку «міжнародних спонсорів війни» від НАЗК. Водночас там готові розблокувати пакет допомоги, якщо банк виключать зі списку.
- 17 травня голова МЗС Угорщини вже заявляв, що його країна блокуватиме наступні транші допомоги ЄС для України у розмірі €500 мільйонів допоки OTP Bank у переліку спонсорів війни.
- Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції України оголосило, що внесло OTP Bank — найбільший угорський банк — до списку спонсорів війни через позицію керівництва банку продовжувати діяльність в рф. НАЗК веде перелік спонсорів війни — однак він не має жодного статусу і не призводить до будь-яких юридичних наслідків.
- Після цього Угорщина заблокувала виділення чергового траншу на €500 мільйонів з Європейського фонду миру. Він фінансує державам-членам вартість військового обладнання, яке вони передають Україні.